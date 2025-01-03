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В воздухе кружат вражеские дроны: озвучена трактория движения

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В воздухе кружат вражеские дроны: озвучена трактория движения

Позаботьтесь о собственной безопасности. / Фото: ТСН.ua

Враг пережил немало испытаний.

В ночь на 3 января 2024 года многие вражеские беспилотники доставляют хлопот и не дают спать украинцам.

Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы сообщили о:

  • Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

  • Запорожье движение ударных БпЛА в вашем направлении из Днепропетровской области.

  • Полтавская область движение ударных БПЛА в вашем направлении из Сумской области.

  • Новые группы ударных БпЛА в Сумской области двигаются в западном направлении.

Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о себе.

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