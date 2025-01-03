В воздухе кружат вражеские дроны: озвучена трактория движения

Враг пережил немало испытаний.
В ночь на 3 января 2024 года многие вражеские беспилотники доставляют хлопот и не дают спать украинцам.
Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы сообщили о:
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Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
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Запорожье движение ударных БпЛА в вашем направлении из Днепропетровской области.
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Полтавская область движение ударных БПЛА в вашем направлении из Сумской области.
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Новые группы ударных БпЛА в Сумской области двигаются в западном направлении.
Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о себе.
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