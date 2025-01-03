Зеленские признались, посещают ли психолога и как преодолевают стресс

По словам Елены Зеленской, восстанавливать жизненные ресурсы ей помогает спорт, а также успевает почитать.

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга, первая леди Украины Елена Зеленская не обращаются за помощью к психологу.

Об этом они рассказали в интервью ведущим Юлии Галушке и Егору Гордееву эксклюзивно для ТСН.

"Мы не устали, мы не имеем права", — ответил на вопрос об усталости президент, добавив, что у него нет персонального психолога, к которому он мог бы обращаться.

Елена Зеленская добавила, что президент во время войны не может посещать такие сеансы, поскольку это требовало бы рассказывать постороннему человеку обо всем, что его волнует.

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"Процесс психологический невозможен, чтобы полностью не рассказывать всю информацию. Президент государства не может этого делать. У меня тоже нет психолога”, — отметила она.

Первая леди при этом отметила, что они с мужем пытаются свободное время проводить вместе, а также общаются с детьми, чтобы интересоваться их делами.

"Мы пытаемся побыть вместе каждую свободную минуту, поговорить с детьми, углубиться в их процессы, спросить и почувствовать, что мы не теряем этот импульс и то, что мы все-таки влияем на их жизнь", — сказала она.

По словам Елены Зеленской, восстанавливать жизненные ресурсы ей помогает спорт, она также успевает почитать. Сейчас она читает книгу Виктории Амелиной "Дом для Дома", где описывается Львов девяностых годов.

"Печальная история в том, что Виктория погибла и больше ничего не напишет", — отметила первая леди.

Владимир Зеленский признался, что литературные произведения читать не успевает.

“Я читаю больше документов, каждый день начинаю и заканчиваю из большого количества документов. Документы, цифры, карты”, — признался он.

Напомним, ранее первая леди Украины Елена Зеленская в интервью итальянской газете La Repubblica рассказала, что у ее мужчины часто болит спина из-за больших физических и эмоциональных нагрузок.

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