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У повітрі кружляють ворожі дрони: озвучено тракторію руху

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У повітрі кружляють ворожі дрони: озвучено тракторію руху

Потурбуйтеся про власну безпеку. / Фото: ТСН.ua

Ворог пережив чимало випробувань.

У ніч проти 3 січня 2024 року чимало ворожих безпілотників додають клопоту і не дають спати українцям.

Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали повідомили про: 

  • Сумська  область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

  • Запоріжжя рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Дніпропетровщини.

  • Полтавська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Сумщини.

  •  Нові групи ударних БпЛА на Сумщині рухаються у західному напрямку.

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про себе. 

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