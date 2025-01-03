У повітрі кружляють ворожі дрони: озвучено тракторію руху

У ніч проти 3 січня 2024 року чимало ворожих безпілотників додають клопоту і не дають спати українцям.

Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали повідомили про:

Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Запоріжжя рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Дніпропетровщини.

Полтавська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Сумщини.

Нові групи ударних БпЛА на Сумщині рухаються у західному напрямку.

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про себе.

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