У повітрі кружляють ворожі дрони: озвучено тракторію руху

Ворог пережив чимало випробувань.
У ніч проти 3 січня 2024 року чимало ворожих безпілотників додають клопоту і не дають спати українцям.
Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали повідомили про:
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Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
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Запоріжжя рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Дніпропетровщини.
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Полтавська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Сумщини.
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Нові групи ударних БпЛА на Сумщині рухаються у західному напрямку.
Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про себе.
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