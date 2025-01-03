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Враг снова обстрелял Сумщину: раздалось 83 взрыва

Враг снова обстрелял Сумщину: раздалось 83 взрыва

Последствия обстрелов Сумщины / Фото: Сумской областной совет

Россияне продолжают обстрелы Сумщины.

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 2 января 2025 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсети.

В течение дня россияне совершили 52 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 83 взрыва. Обстрелы потерпели Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Эсманьская, Середино-Будская, Свеская громады.

  • Краснопольская громада: произошли сбросы ВОГ с БПЛА (3 взрыва), минометные обстрелы (14 взрывов), артиллерийские обстрелы (8 взрывов), атаки FPV-дронами (7 взрывов). В результате обстрела повреждены 3 легковых автомобиля.
  • Великописаревская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (8 взрывов), атаку FPV-дронами (6 взрывов), минометные обстрелы (10 взрывов).
  • Эсманьская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию общины. Также нанесена атака FPV-дронами (2 взрыва), удар КАБами (2 взрыва).
  • Белопольская громада: враг бил из минометов (4 взрыва).
  • Юношеская громада: зафиксирована атака FPV-дронами (2 взрыва).
  • Новослободская громада: совершена атака FPV-дроном (1 взрыв).
  • Миропольская громада: россияне ударили из РСЗО (4 взрыва).
  • Середино-будская громада: нанесена атака FPV-дроном (1 взрыв), удар КАБами (2 взрыва).
  • Путивльская громада: зафиксирована атака FPV-дроном (1 взрыв).
  • Свеская громада: совершен удар КАБами (2 взрыва).

Как отмечалось,на Сумщине утром 31 декабря прогремели взрывы. Армия РФ атаковала регион ракетами.

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