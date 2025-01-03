Астрологический прогноз на 3 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно принимать важные решения – преимущественно личного характера, которые определят жизнь на месяц вперед.

Символ дня: Адамово яблоко.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: зеленый нефрит, сардоникс, амазонит.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, при отсутствии своевременного внимания и должного лечения могут перейти в хроническую стадию, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.

Питание дня: жареным блюдам необходимо предпочесть тушеные и приготовленные на пару.

Стрижка дня: стричься нежелательно.

Магия и мистика дня: можно делать талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но предсказывают события, которые произойдут через несколько лет.

Табу дня: категорически запрещено что-то разрушать и ломать.

Цитата дня: «Одну и ту же глупость не стоит совершать дважды, в конце концов выбор остаточно велик» (Жан-Поль Сартр).

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