Астрологический прогноз на 3 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно принимать важные решения – преимущественно личного характера, которые определят жизнь на месяц вперед.
Символ дня: Адамово яблоко.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: зеленый нефрит, сардоникс, амазонит.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, при отсутствии своевременного внимания и должного лечения могут перейти в хроническую стадию, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.
Питание дня: жареным блюдам необходимо предпочесть тушеные и приготовленные на пару.
Стрижка дня: стричься нежелательно.
Магия и мистика дня: можно делать талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но предсказывают события, которые произойдут через несколько лет.
Табу дня: категорически запрещено что-то разрушать и ломать.
Цитата дня: «Одну и ту же глупость не стоит совершать дважды, в конце концов выбор остаточно велик» (Жан-Поль Сартр).
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