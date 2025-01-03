Астрологічний прогноз на 3 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливм? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна ухвалювати важливі рішення – переважно особистого характеру, які визначать життя на місяць наперед.

Символ дня: адамове яблуко.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір: зелений.

Щасливе каміння дня: зелений нефрит, сардонікс, амазоніт.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, за відсутності своєчасної уваги та належного лікування можуть перейти у хронічну стадію, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: над смаженими стравами необхідно віддати перевагу тушкованим і приготовленим на пару.

Стрижка дня: стригтися небажано.

Магія та містика дня: можна робити талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але передбачають події, які відбудуться за кілька років.

Табу дня: категорично заборонено щось руйнувати та ламати.

Цитата дня: «Одну й ту ж дурість не варто робити двічі, врешті-решт вибір дуже великий» (Жан-Поль Сартр).

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