Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит посещать парикмахерскую

День противостояния добра и зла: ни одно из этих начал не сможет одержать верх, но свою лепту в эмоциональную нестабильность внесет. Многие будут ощущать недовольство – как собой в частности, так и жизнью в целом. В это время нежелательно ухаживать за своей внешностью, особенно это касается волос, любые манипуляции с которыми находятся под запретом.
Сегодня, 3 января, ухаживать за волосами нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно отказаться от посещения парикмахерской.
Дева
Девам, скрупулезно следящим за своей внешностью и считающим трагедией даже нечаянно выбившийся из аккуратной прически волосок, звезды советуют… даже не расчесываться. Необходимо прислушаться к рекомендациям, чтобы не навлечь на свою голову неприятности.
Весы
Весам, которые тщательно ухаживают за своим внешним видом, сегодня придется потерпеть и отказаться от любых соответствующих манипуляций. Дело в том, что, будучи осуществленными сегодня, они принесут прямо противоположный результат – особенно это коснется волос.
Водолей
Водолеям, которые в силу своей неорганизованности, наконец-то найдут время, чтобы сбегать в парикмахерскую, придется отложить этот поход как минимум на день. Сегодня ножницы состригут не только часть волос, но и позитивную энергию, которая помогает им активно действовать.
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