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Уночі в Україні лунали вибухи: де було гучно

Уночі в Україні лунали вибухи: де було гучно

Перебувайте в укриття до відбою повітряної тривоги / Фото: ТСН.ua

Ворог знову атакував Київ.

У ніч проти 25 січня 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами

Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО. 

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Дніпропетровщина;

  • Охтирка/р-н (Сyмщина);

  • Богодухів/р-н (Хaркiвщина);

  • Київщина,Полтавщина:

  • Прилуки/р-н (Чернiгівщина);

  • Чернiгів/р-н;

  • Васильків (Kиївщина);

  • Kиїв;

  • Вишгород/р-н (Kиївщина);

  • Біла Церква/р-н (Kиївщина);

  • Сyми/р-н;

  • Васильків (Kиївщина).

Раніше повідомлялося, що у повітрі кружляють ворожі дрони: озвучено траєкторію руху

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про себе. 

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