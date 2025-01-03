Уночі в Україні лунали вибухи: де було гучно

У ніч проти 25 січня 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами.

Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

Дніпропетровщина;

Охтирка/р-н (Сyмщина);

Богодухів/р-н (Хaркiвщина);

Київщина,Полтавщина:

Прилуки/р-н (Чернiгівщина);

Чернiгів/р-н;

Васильків (Kиївщина);

Kиїв;

Вишгород/р-н (Kиївщина);

Біла Церква/р-н (Kиївщина);

Сyми/р-н;

Васильків (Kиївщина).

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Раніше повідомлялося, що у повітрі кружляють ворожі дрони: озвучено траєкторію руху.

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про себе.

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