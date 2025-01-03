Уночі в Україні лунали вибухи: де було гучно

Ворог знову атакував Київ.
У ніч проти 25 січня 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами.
Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
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Дніпропетровщина;
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Охтирка/р-н (Сyмщина);
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Богодухів/р-н (Хaркiвщина);
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Київщина,Полтавщина:
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Прилуки/р-н (Чернiгівщина);
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Чернiгів/р-н;
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Васильків (Kиївщина);
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Kиїв;
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Вишгород/р-н (Kиївщина);
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Біла Церква/р-н (Kиївщина);
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Сyми/р-н;
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Васильків (Kиївщина).
Раніше повідомлялося, що у повітрі кружляють ворожі дрони: озвучено траєкторію руху.
Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про себе.
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