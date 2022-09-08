Ночью враг ударил по Харькову: первые подробности

Около 12 ночи случились ракетные удары по Харькову.
Об этом сообщил мер Харькова Игорь Терехов.
«Один в Салтовском районе, второй в Холодногорском. В первом случае - предварительно по объекту критически важному для нормального жизнеобеспечения города. В Холодногорском районе - попадание по одному из предприятий Харькова. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
В Салтовском районе в месте попадания ракеты пожар», - написал он.
Напомним, что под Харьковом ВСУ взяли в плен группу оккупантов и подполковника российской армии (видео).
Ранее пропагандисты РФ заявили, что самарский и башкирский СОБР в Балаклее попали в окружение
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