Вночі ворог ударив по Харкову: перші подробиці

Близько 12-ї ночі трапилися ракетні удари по Харкову.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Один у Салтівському районі, другий у Холодногірському. У першому випадку — попередньо по об'єкту, який є критично важливим для нормального життєзабезпечення міста. У Холодногірському районі – потрапляння по одному із підприємств Харкова. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.
У Салтівському районі у місці влучення ракети - пожежа», — написав він.
Нагадаємо, що під Харковом ЗСУ взяли в полон групу окупантів та підполковника російської армії (відео).
Раніше пропагандисти РФ заявили, що самарський та башкирський СОБР у Балаклії потрапили в оточення
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