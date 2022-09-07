Пропагандисти РФ заявили, що самарський і башкирський СОБРи у Балаклії потрапили в оточення

У Генштабі ЗСУ повідомлення про бої за Балаклію наразі офіційно не коментували.
6 вересня російські так звані "військові блогери" повідомили про наступ ЗСУ на окуповану в березні Балаклію в Харківській області. Пропагандисти запевнили, що в місті "ніякої паніки немає". Проте вже наступного дня вони зізналися, що українські військові взяли в оточення самарський і башкірський загони СОБР.
Про це пише The Insider з посиланням на пропагандистські Telegram-канали.
Спочатку вчора ввечері пропагандисти писали, що під Балаклією в оточення потрапив самарський СОБР (Спеціальний загін швидкого реагування, який входить до Росгварії – Ред.) і справи у нього "так собі". Потім – що самарський СОБР перестав виходити на зв'язок.
Дещо пізніше у пабліках пропагандистів з'явився пост: "СОБР Башкирії теж. Вони битимуться до останнього. Вони попрощалися". Однак пізніше пост було видалено.
Як додає "Медіазона", сьогодні російські телеграм-канали почали активно критикувати військове командування РФ через "важку ситуацію", в якій опинилися окупанти в Харківській області.
Дослідник Conflict Intelligence Team (CIT) Кирило Михайлов пояснив, як окупанти з СОБРу, який належить до структури російського МВС, могли опинитися на лінії фронту.
"Ми припускаємо, що бійці СОБР або використовувалися для затикання фронту, або для окупаційної служби, ну і раптово опинилися на лінії фронту і були змушені прийняти бій", — каже Михайлов.
Зазначимо, що Генштаб ЗСУ та Міноборони закликають не поширювати інформацію про військові операції та дані про пересування українських військ до офіційних заяв. У Генштабі ЗСУ повідомлення про бої за Балаклію наразі офіційно не коментували.
Нагадаємо, що під Харковом ЗСУ взяли в полон групу окупантів та підполковника російської армії (відео).
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