Місія ООН має прибути до Оленівки, де окупанти вбили українських полонених

В ООН заявили, що розраховують на подальшу підтримку України та Росії у цьому питанні.

Місія ООН має найближчими днями прибути до окупованої Оленівки у Донецькій області, де загарбники стратили українських військовополонених.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН у середу заявила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло, інформує "Європейська правда".

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"Розслідувальна місія, (яка має прибути) до Оленівки, найближчими днями буде розглядати інцидент 29 липня, в якому загинули 53 українських військовополонених і ще від 75 до 130 отримали поранення", – сказала Ді Карло.

Головою місії призначений генерал Карлос Альберто де Сантос Крус. З ним їде команда експертів.

"Місія мусить виконати своє завдання без жодних перешкод, отримати повний доступ до людей, місць і доказів", – зазначила представниця ООН.

Раніше ООН створила комісію для розслідування теракту в Оленівці.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних.

Внаслідок вибуху загинули близько 50 людей, ще 130 зазнали поранень. Всю провину Росія намагалася перекласти на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ.

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