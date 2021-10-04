Оператор ГТС Украины планирует отремонтировать газовые станции

Работы уже начали в некоторых объектах.

Масштабный ремонт украинской газотранспортной системы: устаревшие советские компрессорные станции, которые прокачивают газ, заменят на новые.

Это обещают в "оператора ГТС Украины", — рассказали в ТСН.Ранок 4 октября.

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Сделать это планируют в ближайшие несколько лет. На большинстве объектов работы уже начались. Первой после ремонта откроют станцию в Яготине: произойдет это в следующем году.

Использовать эти станции как для транзита, так и для прокачки газа Украинский. Они будут экономнее и эффективнее. Это, говорят в операторе, позволит обеспечивать максимально низкие тарифы, а также заботиться об энергетической безопасности.

Новости Украины: в ближайшее время состоится масштабный ремонт газотранспортной системы

"Мы начали масштабный ремонт украинской ГТС. Она предусматривает ремонт десяти компрессорных станций. Эти станции будут использоваться и при отсутствии транзита. Нам нужно обеспечивать бесперебойное снабжение внутри страны", — говорит гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Как сообщалось, Венгрия подписала с российским "Газпромом" контракт о транзите газа в обход Украины. По условиям соглашения, Россия ежегодно отгружать топливо через Сербию и Австрию. Документ между "Газпромом" и MVM CEEnergy Ltd заключили сроком на 15 лет — до 2036 года. Топливо начало поступать в Венгрию с пятницы, 1 октября, через "Турецкий поток" и газопроводы Юго-Восточной Европы.

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