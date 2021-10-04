Эктор Хименес-Браво похвастался фигурой своей любимой в халате

Кулинар пока скрывает лицо избранницы.

Колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво, который недавно обнажился на камеру, продолжает рассказывать о своей возлюбленной.

Пока ее лицо звезда не показывает, однако в своем фотоблоге уже постит совместные фото. Об избраннице Эктора известно, что она украинка. В своем Instagram Хименес-Браво поразмыслил о том, чем украики отличаются от канадок.

Хименес-Браво с любимым / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Украинские девушки не карьеристки! Украинские девушки — это не про гонку, кто сильнее, не о трудоголизме, не о том, как доказать все мужчине! О чем она? Пока я был в Канаде, могу сказать, что трудоголизм об этих девушках, которые изначально растут в другой экосистеме. Там иной менталитет: все стремятся быть номер один, выращивают этот приоритет с малого, быть успешным, соревноваться, достигать и побеждать", — начал повар.

Эктор отметил, что иногда канадская женщина даже жесткая в принятии своих решений, в семейных делах и на работе. Зато кулинар отмечает, что украинкам такими быть не стоит, ведь они идеальны. И, по мнению Эктора, украинки являются примером настоящей женской роли:

"Канадкам очень важно доказать, что они сильнее и круче мужчины в работе и не только, и они всегда очень много работают! Но это не о вас, да? И не нужно, вы мягкие, сбалансированные, идеальные женщины. С вами мечтает завести семью не одна нация. И я тоже", — признался Хименес-Браво.

Напомним, не так давно Хименес-Браво откровенно рассказал о своих неудачных отношениях и признался, что бывшая заставила его выбирать.

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