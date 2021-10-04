Ектор Хіменес-Браво похизувався фігурою своєї коханої у халаті

Кулінар поки приховує обличчя обраниці.

Колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво продовжує розповідати про свою кохану.

Поки що її обличчя зірка не показує, однак у своєму фотоблогу вже постить спільні фото. Про обраницю Ектора відомо, що вона українка. У своєму Instagram Хіменес-Браво поміркував про те, чим українки відрізняються від канадок.

Ектор Хіменес-Браво з коханою / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Українські дівчата не кар'єристки! Українські дівчата – це не про гонку, хто сильніший, не про трудоголізм, не про те, як довести все чоловіку! Про що ж вона? Поки я був у Канаді, можу сказати, що трудоголізм про цих дівчат, які спочатку ростуть в іншій екосистемі. Там інакший менталітет: всі прагнуть бути номер один, вирощують цей пріоритет з малого, бути успішним, змагатися, досягати і перемагати", - почав кухар.

Ектор зазначив, що подекуди канадська жінка навіть жорстка у прийнятті своїх рішень, у сімейних справах та на роботі. Натомість кулінар наголошує, що українкам такими бути не варто, адже вони ідеальні. І, на думку Ектора, українки є прикладом справжньої жіночої ролі:

"Канадкам дуже важливо довести, що вони сильніші і крутіші за чоловіка в роботі і не лише, і вони завжди дуже багато працюють! Але це ж не про вас, так? І не потрібно, ви м'які, збалансовані, ідеальні жінки", - зазначив Хіменес-Браво.

Ектор наголосив, що з українками "мріє завести сім'ю не одна нація" і він також до цього прагне.

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