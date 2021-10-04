Оператор ГТС України планує відремонтувати газові станції

Роботи вже розпочали на деяких об'єктах.

Масштабний ремонт української газо-транспортної системи: застарілі радянські компресорні станції, які прокачують газ, замінять на нові.

Це обіцяють в "Операторі ГТС України", - розповіли у ТСН.Ранок 4 жовтня.

Також читайте Транзит газу до Угорщини через Україну відновився - ЗМІ

Зробити це планують у найближчі кілька років. На більшості об'єктів роботи вже почалися. Першою після ремонту відкриють станцію в Яготині: станеться це наступного року.

Використовуватимуть ці станції як для транзиту, так і для прокачки газу українцям. Вони будуть економнішими та ефективнішими. Це, кажуть в операторі, дозволить забезпечувати максимально низькі тарифи, а також дбати про енергетичну безпеку.

Новини України: найближчим часом відбудеться масштабний ремонт газотранспортної системи

"Ми розпочали масштабний ремонт української ГТС. Вона передбачає ремонт десяти компрессорних станцій. Ці станції будуть використовуватися і за відсутності транзиту. Нам потрібно забезпечувати безперебійне постачання всередині країни", - каже гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

Як повідомлялося, Угорщина підписала з російським "Газпромом" контракт про транзит газу в обхід України. За умовами угоди, Росія щорічно відвантажуватиме паливо через Сербію та Австрію. Документ між "Газпромом" і MVM CEEnergy Ltd уклали терміном на 15 років - до 2036 року. Паливо почало надходити до Угорщину від п'ятниці, 1 жовтня, через "Турецький потік" і газопроводи Південно-Східної Європи.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання