Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Оператор ГТС України планує відремонтувати газові станції

Дата публікації
Оператор ГТС України планує відремонтувати газові станції

УНІАН

Роботи вже розпочали на деяких об'єктах.

Масштабний ремонт української газо-транспортної системи: застарілі радянські компресорні станції, які прокачують газ, замінять на нові.

Це обіцяють в "Операторі ГТС України", - розповіли у ТСН.Ранок 4 жовтня. 

Зробити це планують у найближчі кілька років. На більшості об'єктів роботи вже почалися. Першою після ремонту відкриють станцію в Яготині: станеться це наступного року.

Використовуватимуть ці станції як для транзиту, так і для прокачки газу українцям. Вони будуть економнішими та ефективнішими. Це, кажуть в операторі, дозволить забезпечувати максимально низькі тарифи, а також дбати про енергетичну безпеку.

Новини України: найближчим часом відбудеться масштабний ремонт газотранспортної системи

Новини України: найближчим часом відбудеться масштабний ремонт газотранспортної системи

"Ми розпочали масштабний ремонт української ГТС. Вона передбачає ремонт десяти компрессорних станцій. Ці станції будуть використовуватися і за відсутності транзиту. Нам потрібно забезпечувати безперебійне постачання всередині країни", - каже гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон. 

Як повідомлялося, Угорщина підписала з російським "Газпромом" контракт про транзит газу в обхід України. За умовами угоди, Росія щорічно відвантажуватиме паливо через Сербію та Австрію. Документ між "Газпромом" і MVM CEEnergy Ltd уклали терміном на 15 років - до 2036 року. Паливо почало надходити до Угорщину від п'ятниці, 1 жовтня, через "Турецький потік" і газопроводи Південно-Східної Європи. 

Наступна публікація