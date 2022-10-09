Оплата коммунальных услуг

Оплата за газ через интернет согласно социологическим опросам стала более актуальна для Украинцев, платежи за коммунальные услуги 2019.

Согласно социологическим опросам, все больше украинцев переходят на виртуальный формат оплаты коммунальных услуг – через интернет. Чаще всего это делают молодые люди в возрасте от 28 до 32 лет, реже – пользователи младше 25 и старше 35, а меньше всего – пенсионеры.

Среди основных преимуществ платежей в удаленном формате опрошенные называли отсутствие очередей, возможность перевода денег 24 часа в сутки, отсутствие комиссий и понятный интерфейс форм для оплаты.

Возможность не ходить в ведомственные и банковские учреждения отдельно отмечали украинцы, работающие 8 и более часов по будням. Кроме того, удаленный формат оплаты может быть более комфортен для людей с ограниченными возможностями, инвалидов, а также опекунов, которые взяли на себя обязанности оплаты коммунальных услуг за других лиц.

Оплата за газ

Среди самых популярных услуг в области онлайн платежей – оплата за газ на страницах специализированных сервисов. Произвести оплату за текущее потребление или оплатить задолженность можно с банковской карточки.

Для этого необходимо лишь заполнить интуитивно понятную форму, указав лицевой счет и несколько других параметров. Сайты, работающие на прием коммунальных платежей, работают, как для десктопных, так и мобильных устройств.

Оплата за электроэнергию

Оплата электроэнергии также пользуется спросом. Среди преимуществ формата, которые называют чаще всего, фигурирует оперативность и удобство проведения операции в любое время, без необходимости выходить из дома или офиса, а также возможность платить без привязки к прописке.

О чем стоит помнить

Обратите внимание, что выбирать посредническую организацию, которая переведет деньги на счета поставщиков коммунальных услуг, следует с предельным вниманием, доверяя только проверенным временем сервисам.

Условия переводов, сроки поступления денег на счета поставщиков коммунальных услуг, а также размер комиссии, взимаемой банком, может отличаться в зависимости от типа карточки и банковской организации.

Также создатели специализированных сервисов обращают внимание на возможные ограничения переводов, которые устанавливают банки.

Что нас ждет в будущем

Учитывая распространение цифровых технологий и сетевых коммуникаций, а также расширение возрастных рамок пользователей, готовых платить за услуги в интернете, уже в обозримом будущем «традиционный» формат оплаты с визитами на почту или в банк могут полностью уйти в прошлое. Однако на практике привычный формат оплаты, подразумевающий личное общение с оператором или кассиром, может продержаться еще несколько десятилетий.

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