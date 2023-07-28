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Рейтинг частных университетов Украины 2023 Новости компаний

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Рейтинг частных университетов Украины 2023

Ежегодно в июне Всеукраинское Объединение организаций работодателей в области высшего образования формирует Обобщенный рейтинг частных учреждений высшего образования Украины по результатам, которые эти заведения получали в течение года в общепризнанных всеукраинских и международных рейтингах.

Для определения ТОП-30 лучших учреждений, предоставляющих высшее образование за счет физических и юридических лиц, специалисты ВООРОВО принимают во внимание, какое место частные ВУЗы занимают в рейтингах «Scopus» и «ТОП-200 Украина», а также количество поступающих. «ТОП-200 Украина» создается на основе открытых данных прямых измерений по веб-ресурсам независимых национальных и международных организаций и учреждений. Данный рейтинг максимально корректен и высоко уважаем по причинам обеспечения полной открытости, прозрачности и независимости ранжирования университетов в нем. При составлении рейтинга «Scopus» учитывается количество научных публикаций авторства студентов и преподавателей ВУЗов и количество цитирований этих публикаций. Ценность рейтинга состоит в том, что он является маркером уровня профессиональности научного и научно-педагогического кадрового состава университета, показателем актуальности и новизны научных исследований.

Количество поступающих, в отличие от двух вышеназванных рейтингов, указывает на признание заведения не только среди профессионального сообщества, но и среди абитуриентов.

Поэтому Обобщенный рейтинг частных учреждений высшего образования Украины 2023 года, составленный специалистами ВООРОВО, наиболее сбалансирован, поскольку учитывает оценки ВУЗов, полученные за их научную деятельность, качество образовательных услуг, спрос на выпускников на рынке труда и значимость общественного мнения о них.

ТОП-30 лучших частных университетов Украины 2023 года по версии ВООРОВО выглядит следующим образом:

Место

Название ВУЗа

Зачислено на контракт

ТОП 200

Scopus

Итоговый

1

Межрегиональная Академия управления персоналом

48

83

49

180

2

Львовский торгово-экономический университет

54

129

92

275

3

Европейский университет

40

113

132

285

4

Международный гуманитарный университет

32

156

119

307

5

Полтавский университет экономики и торговли

104

91

139

334

6

Украинский католический университет

87

88

163

338

7

Университет имени Альфреда Нобеля

116

102

144

362

8

Университет "Киевская школа экономики"

208

96

72

376

9

Университет экономики и права "ШАГ"

133

97

156

386

10

Киевский университет культуры

13

201

203

417

11

Киевский медицинский университет

108

157

160

425

12

Университет Короля Даниила

70

193

184

447

13

Открытый международный университет развития человека «Украина»

163

147

150

460

14

Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука

88

188

205

481

15

Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II

95

185

205

485

16

Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая

114

175

205

494

17

Киевский международный университет

148

179

176

503

18

Классический частный университет

111

194

205

510

19

Академия труда, социальных отношений и туризма

183

168

175

526

20

Украинский гуманитарный институт

184

167

205

556

21

Днепровский гуманитарный университет

162

201

200

563

22

Технический университет "Метинвест политехника"

165

201

201

567

23

Академия рекреационных технологий и права

169

201

205

575

24

Буковинский университет

223

191

168

582

25

Львовский медицинский институт

202

201

179

582

26

Международный европейский университет

224

201

173

598

27

IT СТЕП Университет

210

201

205

616

28

Запорожский институт экономики и информационных технологий

215

201

205

621

29

Высшее учебное заведение "АМЕРИКАН ЮНИВЕРСИТИ КИЕВ"

216

201

205

622

30

Киевская академия прикладных искусств

217

201

205

623

Если сравнивать с прошлогодним рейтингом, то видим, что лидер частного сектора не поменялся. Уже четвертый раз первую позицию со значительным отрывом занимает Межрегиональная Академия управления персоналом.

Сохранили свои позиции в рейтинге такие заведения, как Львовский торгово-экономический университет (2 место) и Международный гуманитарный университет (4 место).

А вот Университет имени Альфреда Нобеля, который находится в Днепре, и Университет «Киевская школа экономики» в этом году выбыли из пятерки лидеров, заняв соответственно 7 и 8 места.

Стремительный рост в рейтинговой таблице показал Европейский университет, за год переместившись с 10 позиции сразу на 3.

Полтавский университет экономики и торговли продолжает постепенный, но уверенный рост, как и в прошлом году поднялся на одну строчку, теперь уже – с 6 на 5 место.

Отметим, что все ВУЗы, которые вошли в ТОП-30, достойны для поступления на контрактную форму обучения, ведь обучают популярным и востребованным специальностям, делают высшее образование в Украине более инновационным и доступным для всех желающих. При этом соблюдая все государственные стандарты, рекомендованные МОН Украины. А лидеры ТОП-30 вообще являются мощными заведениями-новаторами, задающими тренды в развитии отечественной высшей школы.

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Просмотры
517
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