Рейтинг частных университетов Украины 2023

Ежегодно в июне Всеукраинское Объединение организаций работодателей в области высшего образования формирует Обобщенный рейтинг частных учреждений высшего образования Украины по результатам, которые эти заведения получали в течение года в общепризнанных всеукраинских и международных рейтингах.

Для определения ТОП-30 лучших учреждений, предоставляющих высшее образование за счет физических и юридических лиц, специалисты ВООРОВО принимают во внимание, какое место частные ВУЗы занимают в рейтингах «Scopus» и «ТОП-200 Украина», а также количество поступающих. «ТОП-200 Украина» создается на основе открытых данных прямых измерений по веб-ресурсам независимых национальных и международных организаций и учреждений. Данный рейтинг максимально корректен и высоко уважаем по причинам обеспечения полной открытости, прозрачности и независимости ранжирования университетов в нем. При составлении рейтинга «Scopus» учитывается количество научных публикаций авторства студентов и преподавателей ВУЗов и количество цитирований этих публикаций. Ценность рейтинга состоит в том, что он является маркером уровня профессиональности научного и научно-педагогического кадрового состава университета, показателем актуальности и новизны научных исследований.

Количество поступающих, в отличие от двух вышеназванных рейтингов, указывает на признание заведения не только среди профессионального сообщества, но и среди абитуриентов.

Поэтому Обобщенный рейтинг частных учреждений высшего образования Украины 2023 года, составленный специалистами ВООРОВО, наиболее сбалансирован, поскольку учитывает оценки ВУЗов, полученные за их научную деятельность, качество образовательных услуг, спрос на выпускников на рынке труда и значимость общественного мнения о них.

ТОП-30 лучших частных университетов Украины 2023 года по версии ВООРОВО выглядит следующим образом:

Место Название ВУЗа Зачислено на контракт ТОП 200 Scopus Итоговый 1 Межрегиональная Академия управления персоналом 48 83 49 180 2 Львовский торгово-экономический университет 54 129 92 275 3 Европейский университет 40 113 132 285 4 Международный гуманитарный университет 32 156 119 307 5 Полтавский университет экономики и торговли 104 91 139 334 6 Украинский католический университет 87 88 163 338 7 Университет имени Альфреда Нобеля 116 102 144 362 8 Университет "Киевская школа экономики" 208 96 72 376 9 Университет экономики и права "ШАГ" 133 97 156 386 10 Киевский университет культуры 13 201 203 417 11 Киевский медицинский университет 108 157 160 425 12 Университет Короля Даниила 70 193 184 447 13 Открытый международный университет развития человека «Украина» 163 147 150 460 14 Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука 88 188 205 481 15 Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II 95 185 205 485 16 Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая 114 175 205 494 17 Киевский международный университет 148 179 176 503 18 Классический частный университет 111 194 205 510 19 Академия труда, социальных отношений и туризма 183 168 175 526 20 Украинский гуманитарный институт 184 167 205 556 21 Днепровский гуманитарный университет 162 201 200 563 22 Технический университет "Метинвест политехника" 165 201 201 567 23 Академия рекреационных технологий и права 169 201 205 575 24 Буковинский университет 223 191 168 582 25 Львовский медицинский институт 202 201 179 582 26 Международный европейский университет 224 201 173 598 27 IT СТЕП Университет 210 201 205 616 28 Запорожский институт экономики и информационных технологий 215 201 205 621 29 Высшее учебное заведение "АМЕРИКАН ЮНИВЕРСИТИ КИЕВ" 216 201 205 622 30 Киевская академия прикладных искусств 217 201 205 623

Если сравнивать с прошлогодним рейтингом, то видим, что лидер частного сектора не поменялся. Уже четвертый раз первую позицию со значительным отрывом занимает Межрегиональная Академия управления персоналом.

Сохранили свои позиции в рейтинге такие заведения, как Львовский торгово-экономический университет (2 место) и Международный гуманитарный университет (4 место).

А вот Университет имени Альфреда Нобеля, который находится в Днепре, и Университет «Киевская школа экономики» в этом году выбыли из пятерки лидеров, заняв соответственно 7 и 8 места.

Стремительный рост в рейтинговой таблице показал Европейский университет, за год переместившись с 10 позиции сразу на 3.

Полтавский университет экономики и торговли продолжает постепенный, но уверенный рост, как и в прошлом году поднялся на одну строчку, теперь уже – с 6 на 5 место.

Отметим, что все ВУЗы, которые вошли в ТОП-30, достойны для поступления на контрактную форму обучения, ведь обучают популярным и востребованным специальностям, делают высшее образование в Украине более инновационным и доступным для всех желающих. При этом соблюдая все государственные стандарты, рекомендованные МОН Украины. А лидеры ТОП-30 вообще являются мощными заведениями-новаторами, задающими тренды в развитии отечественной высшей школы.