"Прилеты" и пожары: как прошла ночь в регионах Украины

Ночью и утром российские военные обстреляли громады Сумщины. Также ночью россияне обстреляли Никопольщину в Днепропетровской области.

Ночь, 28 июля, в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно. Под обстрелами россиян оказались восемь областей, в ОВА рассказали о последствиях атаки.

Сумщина: ночью и утром было зафиксировано 6 обстрелов – 33 взрыва. Обстреляны 5 населенных пунктов Белопольской, Хотинской, Новослободской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской громад.

Днепропетровщина: ночью обстрелы Никопольщины, враг ударил пять раз из тяжелой артиллерии. Попал по Никополю и Марганецкому обществу. Последствия атак уточняются.

Запорожская область: за минувшие сутки враг совершил 75 обстрелов по 23 населенным пунктам Запорожской области.

м. Зафиксированы БПЛА-атаки по Щербакам и Новоандреевке, ракетная атака по г. Запорожье и 5 ударов с РСЗО по Степному. Информация о пострадавших не поступала.

В результате обстрелов военными РФ повреждения получили 24 здания, среди которых объекты инфраструктуры и жилые дома. Прошло без пострадавших.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гурьев Казачок, Уды Богодуховского района, Бочково, Малая Волча, Бударки Чугуевского района.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Изюмского района. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Кисловка и Новоосиново.

В результате обстрела с. Петропавловка Купянского района поврежден дом, горела трава на площади 1 га.

В с. Новоплатоновка Изюмского района в результате вражеских обстрелов произошел лесной пожар.

В с. Шейковка Изюмского района вражеским обстрелом поврежден зерновой склад. Без пострадавших.

Вчера вечером враг обстрелял с. Новоосиново Купянского района. Повреждены 2 жилых дома. Пострадали пять человек.

Луганщина: вчера враг наступал вблизи Надежды, но успеха снова не добился. Авиационный удар оккупанты нанесли по Белогоровке. За сутки противник совершил 105 обстрелов (578 снарядов).

Донеччина: за сутки оккупанты произвели 21 обстрел: авиаудары (тип ракет не установлен), "КАБ-250", РСЗО "Смерч", "Торнадо-С", "Град", артиллерия, миномет. Обстреляли населенные пункты: Авдеевка, Угледар, пгт Нью-Йорк, пгт Большая Новоселка, с.Дружковское, с.Курдюмовка, с.Нелеповка, с.Богатырь, с.Благодатное, пгт Ильинка.

Повреждены 17 жилых домов (из них 1 – многоквартирный), хозяйственная постройка, 2 га пшеницы, магазин, гараж.

В сутки по области — один погибший, 3 раненых.

Николаевщина: вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громаде. Пострадавших нет.

Вечером в результате артиллерийских обстрелов в Куцурубской громаде осколочные ранения нижних конечностей получили 20-летний парень и 15-летняя девушка. Остальные данные о последствиях обстрела уточняются.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 28 обстрелов (181 снаряд), из них по г. Херсон — 4 обстрела (35 снарядов).

Враг попал в:

- районы 14 населенных пунктов области

— здание гуманитарного склада (Херсон)

— территорию и сооружения гаражного кооператива (г. Херсон)

— трансформатор на электроподстанции (с. Гавриловка)

Из-за обстрела Одрадокаменки Тягинской громады пострадал мужчина.

57-летний местный житель попал под вражеский удар в собственном доме; потерпевшего госпитализировали.

Противник совершил авиаудар н. п. Новоберислав. В результате попадания 2 КАБ разрушены и повреждены 25 домов. Обошлось без раненых; данные о последствиях уточняются.