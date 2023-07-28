Вражеские диверсанты пытались проникнуть на Сумщину

Украинские пограничники отбили попытку диверсионно-разведывательной группы оккупантов зайти в Сумскую область. Они пытались выявить расположение сил обороны в пограничных.

Об этом рассказал в эфире национального телемарафона представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Вчера (27 июля — Ред.) также наши Силы обороны отразили очередную попытку мероприятия ДРГ на Сумщину. По таким группам украинские защитники сразу открывают огонь, как только их обнаруживают. В дальнейшем они ни с чем уходят за пределы границы", — рассказал он. .

По словам представителя Государственной пограничной службы, россияне пытаются проводить разные мероприятия, чтобы поразить украинских защитников. В частности, оккупанты занимаются минированием местности.

Напомним, в начале июля российские солдаты пытались проникнуть в Сумскую область. Враг открыл огонь по мирным людям. Погибли двое гражданских. Кроме того, был ранен один человек.

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