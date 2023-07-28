Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Вражеские диверсанты пытались проникнуть на Сумщину

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2106
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Вражеские диверсанты пытались проникнуть на Сумщину

Вражеские диверсанты пыталась проникнуть на Сумщину. / Фото: Associated Press

оккупанты пытаются проводить разные мероприятия, чтобы поразить украинских воинов.

Украинские пограничники отбили попытку диверсионно-разведывательной группы оккупантов зайти в Сумскую область. Они пытались выявить расположение сил обороны в пограничных.

Об этом рассказал в эфире национального телемарафона представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Вчера (27 июля — Ред.) также наши Силы обороны отразили очередную попытку мероприятия ДРГ на Сумщину. По таким группам украинские защитники сразу открывают огонь, как только их обнаруживают. В дальнейшем они ни с чем уходят за пределы границы", — рассказал он. .

По словам представителя Государственной пограничной службы, россияне пытаются проводить разные мероприятия, чтобы поразить украинских защитников. В частности, оккупанты занимаются минированием местности.

Напомним, в начале июля российские солдаты пытались проникнуть в Сумскую область.   Враг открыл огонь по мирным людям. Погибли двое гражданских. Кроме того, был ранен один человек.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2106
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация