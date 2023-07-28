Ворожі диверсанти намагалися проникнути на Сумщину

Українські прикордонники відбили спробу диверсійно-розвідувальної групи окупантів зайти до Сумської області. Вони намагалися виявити розташування Сил оборони у прикордонні.

Про це розповів в ефірі національного телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Вчора (27 липня - Ред.) також наші Сили оборони відбили чергову спробу заходу ДРГ на Сумщину. По таких групах українські захисники відразу відкривають вогонь, як тільки їх виявляють. У подальшому вони ні з чим відходять за межі кордону", - розповів він.

За словами представника Державної прикордонної служби, росіяни намагаються проводити різні заходи, щоб уразити українських захисників. Зокрема, окупанти займаються мінування місцевості.

Нагадаємо, на початку липня російські солдати намагалися проникнути на Сумщину. Ворог відкрив вогонь по мирних людях. Загинуло двоє цивільних. Крім того, було поранено одну людину.

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