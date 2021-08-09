САП обжаловала меру пресечения Чаусу

Дело детективы вскоре направят в суд.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сегодня подала апелляционную жалобу на меру пресечения экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.

Об этом в понедельник, 9 августа, сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, пишет РБК-Украина.

"Сегодня САП подала апелляционную жалобу", — сказала она.

Напомним:

Николая Чауса подозревают в получении взятки — 150 000 долларов. Говорится о событиях 2016 года. Тогда деньги в Чауса нашли в литровых банках, в частности закопанных во дворе. Но тогда судить судью не успели, Чаус выезжает в Молдову, где просит политического убежища. В конце его не получает, и уже весной этого года судью якобы похищают в центре Кишинева. Его местонахождение было неизвестно, но в конце июля Николай Чаус с голым торсом появляется в сельсовете в Винницкой области.

Говорится о событиях 2016 года. Тогда деньги в Чауса нашли в литровых банках, в частности закопанных во дворе. Но тогда судить судью не успели, Чаус выезжает в Молдову, где просит политического убежища. В конце его не получает, и уже весной этого года Его местонахождение было неизвестно, но в конце июля Николай Чаус с голым торсом 4 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для экс-судьи Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве. Две недели он будет сидеть дома с электронным браслетом. Заседание провели в закрытом от прессы и общественности режиме.

Заседание провели в закрытом от прессы и общественности режиме. Сам экс-судья сейчас под круглосуточным домашним арестом, как минимум на 2 месяца. Само дело детективы вскоре направят в суд. А защитникам Чауса предоставят доступ к материалам следствия.

Новости Украины: НАБУ закончило досудебное расследование по делу Николая Чауса

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