Экс-менеджер компании Ахметова может возглавить "Укрзализныцю" — СМИ

Сейчас Александр Камишин является советником министра инфраструктуры Александра Кубракова.
Исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик подал в Наблюдательный совет заявление об увольнении. Заявление удовлетворили.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Иван Юрик будет продолжать выполнение своих обязанностей на посту члена правления, ответственного за финансы.
В свою очередь Наблюдательный совет рекомендует Кабинету министров назначить Александра Камишина новым в. и. о. председателя правления компании.
Как сообщает "Экономическая правда", Камишин 7 лет работал менеджером по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова. Сейчас Камишин является советником министра инфраструктуры Александра Кубракова.
Напомним, что экс-чиновника "Укрзализныци", который скрывался от следствия, СБУ задержала на вокзале.