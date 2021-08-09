Экс-менеджер компании Ахметова может возглавить "Укрзализныцю" — СМИ

Сейчас Александр Камишин является советником министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик подал в Наблюдательный совет заявление об увольнении. Заявление удовлетворили.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Иван Юрик будет продолжать выполнение своих обязанностей на посту члена правления, ответственного за финансы.

В свою очередь Наблюдательный совет рекомендует Кабинету министров назначить Александра Камишина новым в. и. о. председателя правления компании.

Как сообщает "Экономическая правда", Камишин 7 лет работал менеджером по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова. Сейчас Камишин является советником министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Напомним, что экс-чиновника "Укрзализныци", который скрывался от следствия, СБУ задержала на вокзале.

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