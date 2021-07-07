Украина приобретет ледокол для экспедиций в Антарктиду

Кабинет министров выделил средства на приобретение научно-исследовательского судна.

В среду, 7 июля, на заседании Кабинета министров было принято распоряжение о перераспределении расходов госбюджета, предусматривающем, в частности, приобретение научно-исследовательского судна — ледокола для украинских антарктических экспедиций. Об этом сообщили в пресс служба Министерства образования и науки Украины.

В сообщении сказано, что эти средства были предусмотрены для МОН на 2021 год, однако их сумма не уточняется.

"Океанографический ледокол позволит украинским ученым после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана, создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами, а в перспективе — работать не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах Океана ", — говорится в сообщении МОН.

Фото: МОН

Собственное судно необходимо прежде всего украинским полярникам, которые ежегодно преодолевают логистические проблемы, чтобы добраться до станции "Академик Вернадский". С этой целью Украина вынуждена ежегодно фрахтовать иностранные суда в Антарктиду.

Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий заметил, что во время прямой линии с президентом Украины Владимиром Зеленским участники экспедиции на станции "Вернадский" сообщили, что наибольшей потребностью для них является собственный ледокол.

В МОН выразили надежду, что украинские полярники уже в этом году отправятся на ледяной континент на собственном судне под флагом Украины.

Сегодняшнее решение правительства является только началом процесса. Теперь его должен утвердить комитет Верховной Рады по вопросам бюджета и только после этого станет возможным приобретение судна.

Напомним, что ранее ученые, работающие на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, наблюдали необычное явление над поверхностью Южного океана. Гигантские айсберги и ледяные острова как "зависли" в воздухе.

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