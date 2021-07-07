Динамо - Люцерн: онлайн-видеотрансляция товарищеского матча

Смотри в прямом эфире заключительный спринг "бело-синих" на первом летнем тренировочном сборе.

В среду, 7 июля, киевское "Динамо" проведет свой четвертый контрольный матч на на первом учебно-тренировочном сборе в Швейцарии.

Команда Мирчи Луческу померится силами со швейцарским "Люцерном".

Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени. Вашему вниманию прямая видеотрансляция игры.

В трех играх межсезонье "Динамо" одержало одну победу. Подопечные Луческу выдали голевую перестрелку с "Базелем" (4:4), сыграли вничью с "Лозанной-Спорт" (1:1) и разгромили клуб региональной лиги Франции "US Divonne" (5:0).

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Второй тренировочный сбор команда также проведет в Швейцарии. Он продлится с 10-го по 20 июля. Там столичный клуб проведет еще четыре товарищеских матча.

В стартовом туре УПЛ киевляне сыграют с "Олимпиком". Базовая дата матчей первого тура - 25 июля.

Новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.

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