В Херсоне проезд в троллейбусах сделали бесплатным

В Херсоне троллейбусы будут возить всех людей бесплатно.

С сегодняшнего дня, 11 апреля, в Херсоне сделали бесплатным проезд в коммунальном транспорте – троллейбусах.

Соответствующий приказ подписал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, сообщает Херсонский городской совет.

"Бесплатно пользоваться транспортом могут не только жители города, но и военные и переселенцы. Для проезда не нужно предоставлять никаких документов", — говорится в сообщении.

Кроме того, в городе на перекрестках, где наиболее усложненное движение начали работать светофоры.

В Херсоне также запустили 20 троллейбусов на 3 маршрутах:

8 маршрут "ул.Полтавская (мкр.Жилпоселок) — ул.Залаэгерсег"

9 маршрут "пл.Белозерская — пл. Ганнибала"

12 маршрут "ул.Владимира Великого (мкр. Таврический) — ул.Залаэгерсег"

Указанные троллейбусные маршруты работают с 07:20 утра до 17:30 часов.

Напомним, семьям с детьми запретили въезд в населенные пункты Херсонской области, постоянно находящиеся под обстрелами оккупантов.

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