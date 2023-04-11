У Херсоні проїзд у тролейбусах зробили безкоштовним

Від сьогодні, 11 квітня, у Херсоні зробили безкоштовним проїзд у комунальному транспорті – тролейбусах.

Відповідний наказ підписав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, повідомля Херсонська міська рада.

"Безкоштовно користуватися транспортом можуть не тільки мешканці міста, а й військові та переселенці. Для проїзду не треба надавати жодні документи", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у місті на перехрестях, де найбільш ускладнений рух почали працювати світлофори.

У Херсоні також запустили 20 тролейбусів на 3 маршрутах:

8 маршрут "вул.Полтавська (мкр.Житлоселище) - вул.Залаегерсег"

9 маршрут "пл.Білозерська - пл. Ганнібала"

12 маршрут "вул.Володимира Великого (мкр. Таврійський) - вул.Залаегерсег"

Зазначені тролейбусні маршрути працюють з 07:20 ранку до 17:30 години.

Нагадаємо, родинам з дітьми заборонили в'їзд до населених пунктів Херсонської області, які постійно перебувають під обстрілами окупантів.

Читайте також: