В Луцке дети играли в "Игру в кальмара" (видео)

В Луцке дети играли в "Игру в кальмара" (видео)

Девочка по очереди убивала участников игры.

В Луцке Волынской области дети подхватила идею популярного корейского сериала "Игра кальмара". Во дворе между многоэтажками они устроили такие игры.

Об этом сообщает "Твій Володимир".

На кадрах видно, как несколько детей расположились в ряд, а девочка, имитируя, что у нее в руках пистолет, поочередно их расстреливает, а те падают на землю.

Пользователи Сети разделились во мнениях, одни считают, что это всего лишь игра, другие видят в этом игру в смерть:

Игра давно всем известна. Однако, важно, как ребенок это воспринимает. Вчера слышала диалог первоклашек: -А ты играла в игру "в кальмара"? -Нет, а что это за игра? - Ну ... это такая игра в смерть. ... Как-то так ..

Очень рад что в моем детстве не было гаджетов и интернета.

Мы в детстве играли в жмурки, казаки-разбойники на полгорода, пекаря, фубол, хоккей. О существовании такого существа как кальмар, даже не догадывались.

Напомним, что уже в нескольких странах мира просят запретить сериал "Игра в кальмара" и его просмотр детям.

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