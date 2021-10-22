У Луцьку діти грали в "Гру в кальмара" (відео)

У Луцьку діти грали в "Гру в кальмара" (відео)

Дівчинка по черзі вбивала учасників гри.

У Луцьку Волинської області малеча підхопила ідею популярного корейського серіалу "Гра кальмара". На подвір'ї між багатоповерхівками вони влаштували такі ігри.

Про це повідомляє "Твій Володимир".

На кадрах видно, як кілька дітей розташувалися у рядочок, а дівчинка, імітуючи, що у неї в руках пістолет, по черзі їх розстрілює, а ті падають на землю.

Користувачі Мережі розділилися у думках, одні вважають, що це усього лише гра, інші вбачають у цьому гру в смерть:

Гра давно всім відома. Проте, важливо, як дитина це сприймає. Вчора чула діалог першачків: -А ти грала в гру "в кальмара"? -Ні, а що це за гра? - Ну...це така гра в смерть. ...Якось так..

Дуже радий що в моєму дитинстві не було гаджетів і інтернету.

Ми в дитинстві грали в піджмурки, козаки-розбійники на пів міста, пекаря, фубол, хокей. Про існування такої істоти як кальмар, навіть не здогадувалися.

Нагадаємо, що вже в декількох країнах світу просять заборонити серіал "Грав в кальмара" та його перегляд дітям.

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