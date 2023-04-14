В МИД назвали два пути освобождения Крыма

В Министерстве иностранных дел рассказали, как Украина может освободить от оккупантов временно захваченный Крым.

Для Украины есть два пути деоккупации Крымского полуострова. Речь идет о военном и дипломатическом методах, и оба они актуальны.

Об этом рассказала заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в интервью "Укринформу".

Она отметила, что произносимые странами-партнерами месседжи и сигналы предполагают, что судьбу Крыма и путь его возвращения должна определять сама Украина.

"Поэтому мне кажется, что на сегодня у нас есть оба пути — и военный, и дипломатический. И они оба актуальны. Например, Хорватия, когда была война в 1990-х годах, две трети своей территории вернула военным путем, одну треть — дипломатическим", — сказала Джапарова.

Также она категорически отвергла предложения некоторых стран отложить вопрос о возвращении полуострова к Украине "на потом".

"По моему убеждению, главная наша победа в вопросе Крыма — и во многом предпосылкой этого является Крымская платформа — заключается в том, что мир признал, что Крым является интегральной и неотъемлемой частью Украины. Как мы говорим: Крым был, есть и будет Украиной", — сказала Джапарова.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов также сказал, что деоккупация Крыма может проходить и военным, и дипломатическим путем. По его словам, при выборе пути Украина будет руководствоваться поведением России.

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