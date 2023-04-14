У МЗС назвали два шляхи звільнення Криму

У Міністерстві закордонних справ розповіли, як Україна може звільнити від окупантів тимчасово захоплений Крим.

Для України є два шляхи деокупації Кримського півострову. Йдеться про військовий, і дипломатичний методи, і обидва вони актуальні.

Про це розповіла заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова в інтерв'ю "Укрінформу".

Вона зауважила, що меседжі та сигнали, які виголошують країни-партнери передбачають, що долю Криму і шлях його повернення має визначати сама Україна.

"Тому мені здається, що на сьогодні у нас є обидва шляхи - і військовий, і дипломатичний. І вони обидва є актуальними. Наприклад, Хорватія, коли була війна у 1990-х роках, дві третини своєї території повернула військовим шляхом, одну третину - дипломатичним", - сказала Джапарова.

Також вона категорично відкинула пропозиції деяких країн відкласти питання повернення півострова до України "на потім".

"На моє переконання, головна наша перемога у питанні Криму - і багато в чому передумовою цього є Кримська платформа - полягає в тому, що світ визнав, що Крим є інтегральною та невід’ємною частиною України. Як ми кажемо: Крим був, є та буде Україною", - сказала Джапарова.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов також сказав, що деокупація Криму може відбуватися і військовим, і дипломатичним шляхом. За його словами, під час вибору шляху Україна керуватиметься поведінкою Росії.

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