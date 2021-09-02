В сети Instagram произошел крупный сбой: что происходит

В сети Instagram произошел крупный сбой: что происходит

Пользователи жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты и доступом к своему профилю.

Пользователи Instagram в Украине и за рубежом жалуются на сбой в работе популярной соцсети Instagram.

Об этом стало известно из данных сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных площадках в Интернет.

Также читайте Facebook удалил более 300 аккаунтов из РФ: детали

О сбое в работе социальной сети начали сообщать днем 2 сентября, пик сообщений был зафиксирован в 14:22 по киевскому времени. Тогда Downdetector получил более 4,5 тысячи жалоб на работу Instagram.

Большинство пользователей (64%) жаловались на проблемы с загрузкой новостной ленты, еще 23% не могли войти в свой профиль, а 11% жалоб касались работы сайта в целом.

Напомним, ранее популярная соцсеть ввела новые возрастные ограничения для своих пользователей.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку