У мережі Instagram стався великий збій: що відбувається

У мережі Instagram стався великий збій: що відбувається

Користувачі скаржаться на проблеми із завантаженням новинної стрічки та доступом до свого профілю.

Користувачі Instagram в Україні та за кордоном скаржаться на збій у роботі популярної соцмережі Instagram.

Про це стало відомо із даних сервісу Downdetector, який відслідковує неполадки на популярних майданчиках в Інтернет.

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Про збій у роботі соціальної мережі почали повідомляти вдень 2 вересня, пік повідомлень було зафіксовано о 14:22 за київським часом. Тоді Downdetector отримав понад 4,5 тисячі скарг на роботу Instagram.

Більшість користувачів (64%) скаржилися на проблеми з завантаженням новинної стрічки, ще 23% не могли увійти в свій профіль, а 11% скарг стосувалися роботи веб-сайту загалом.

Нагадаємо, раніше популярна соцмережа ввела нові вікові обмеження для своїх користувачів.

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