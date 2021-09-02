У мережі Instagram стався великий збій: що відбувається

Користувачі скаржаться на проблеми із завантаженням новинної стрічки та доступом до свого профілю.
Користувачі Instagram в Україні та за кордоном скаржаться на збій у роботі популярної соцмережі Instagram.
Про це стало відомо із даних сервісу Downdetector, який відслідковує неполадки на популярних майданчиках в Інтернет.
Про збій у роботі соціальної мережі почали повідомляти вдень 2 вересня, пік повідомлень було зафіксовано о 14:22 за київським часом. Тоді Downdetector отримав понад 4,5 тисячі скарг на роботу Instagram.
Більшість користувачів (64%) скаржилися на проблеми з завантаженням новинної стрічки, ще 23% не могли увійти в свій профіль, а 11% скарг стосувалися роботи веб-сайту загалом.
Нагадаємо, раніше популярна соцмережа ввела нові вікові обмеження для своїх користувачів.