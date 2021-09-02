Голодувальнику Семенченку стало зле в залі суду

Екснардепу викликали швидку.
Колишньому народному депутату Семену Семенченку стало зле в залі суду.
Про це повідомляється на його сторінці в Facebook.
Екснардепу викликали швидку.
Нагадаємо:
- 20 серпня Семенченко заявив про початок безстрокового голодування. Екснардеп протестував проти того, що суд відтермінував на два тижні розгляд клопотання про зміну йому запобіжного заходу.
- Семену Семенченку інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, тобто створення приватної армії, а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 - терористичний акт.
- За версією слідства Семенченко, а також так званий "агент НАБУ" Євген Шевченко нібито створили за кордоном ПВК, в яку через охоронну фірму в Україні вербували бійців. Правоохоронці стверджують, що приватна армія налічувала 150 учасників.
- Раніше Апеляційний суд Києва залишив Семена Семенченка під вартою без альтернативи застави до 18 липня 2021 року включно.
- Наприкінці березня СБУ повідомила, що припинила діяльність незаконного збройного формування, імовірними організаторами якого слідчі вважають Семена Семенченка та агента НАБУ Євгена Шевченка. Також їм закидають незаконне ввезення до України з Росії військових запчастин.