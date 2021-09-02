Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Голодувальнику Семенченку стало зле в залі суду

Автор
Олена Вус
Дата публікації
Перегляди
379
Голодувальнику Семенченку стало зле в залі суду

Фото: Семенченкові стало зле в залі суду, йому викликали швидку

Екснардепу викликали швидку.

Колишньому народному депутату Семену Семенченку стало зле в залі суду.

Про це повідомляється на його сторінці в Facebook.

Екснардепу викликали швидку.

Нагадаємо:

  • 20 серпня Семенченко заявив про початок безстрокового голодування. Екснардеп протестував проти того, що суд відтермінував на два тижні розгляд клопотання про зміну йому запобіжного заходу.
  • Семену Семенченку інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, тобто створення приватної армії, а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 - терористичний акт.
  • За версією слідства Семенченко, а також так званий "агент НАБУ" Євген Шевченко нібито створили за кордоном ПВК, в яку через охоронну фірму в Україні вербували бійців. Правоохоронці стверджують, що приватна армія налічувала 150 учасників.
  • Раніше Апеляційний суд Києва залишив Семена Семенченка під вартою без альтернативи застави до 18 липня 2021 року включно.
  • Наприкінці березня СБУ повідомила, що припинила діяльність незаконного збройного формування, імовірними організаторами якого слідчі вважають Семена Семенченка та агента НАБУ Євгена Шевченка. Також їм закидають незаконне ввезення до України з Росії військових запчастин.

Новини України: Семену Семенченку змінили запобіжний захід

Новини України: Семену Семенченку змінили запобіжний захід
Наступна публікація