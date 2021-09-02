Голодувальнику Семенченку стало зле в залі суду

Фото: Семенченкові стало зле в залі суду, йому викликали швидку

Екснардепу викликали швидку.

Колишньому народному депутату Семену Семенченку стало зле в залі суду.

Про це повідомляється на його сторінці в Facebook.

Екснардепу викликали швидку.

Нагадаємо:

20 серпня Семенченко заявив про початок безстрокового голодування . Екснардеп протестував проти того, що суд відтермінував на два тижні розгляд клопотання про зміну йому запобіжного заходу.

. Екснардеп протестував проти того, що суд відтермінував на два тижні розгляд клопотання про зміну йому запобіжного заходу. Семену Семенченку інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, тобто створення приватної армії, а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 - терористичний акт.

вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, тобто створення приватної армії, а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 - терористичний акт. За версією слідства Семенченко , а також так званий "агент НАБУ" Євген Шевченко нібито створили за кордоном ПВК , в яку через охоронну фірму в Україні вербували бійців. Правоохоронці стверджують, що приватна армія налічувала 150 учасників.

, а також так званий "агент НАБУ" Євген Шевченко нібито , в яку через охоронну фірму в Україні вербували бійців. Правоохоронці стверджують, що приватна армія налічувала 150 учасників. Раніше Апеляційний суд Києва залишив Семена Семенченка під вартою без альтернативи застави до 18 липня 2021 року включно.

без альтернативи застави до 18 липня 2021 року включно. Наприкінці березня СБУ повідомила, що припинила діяльність незаконного збройного формування, імовірними організаторами якого слідчі вважають Семена Семенченка та агента НАБУ Євгена Шевченка. Також їм закидають незаконне ввезення до України з Росії військових запчастин.

Новини України: Семену Семенченку змінили запобіжний захід

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