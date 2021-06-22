Семенченка залишили під вартою, він продовжить перебувати в СІЗО

Семенченко перебуватиме під вартою ще щонайменше до 18 липня 2021 року включно.

Апеляційний суд Києва залишив під вартою підозрюваного у створенні приватної військової компанії (ПВК) колишнього народного депутата Семена Семенченка.

Про це розповіли в правоохоронних органах, поінформувало РБК-Ураїна.

Як повідомила пресслужба Апеляційного суду Києва, сторона захисту клопотала про звільнення підозрюваного з СІЗО, але суддя відмовив.

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"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 травня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - заявили в суді.

Семенченко перебуватиме під вартою ще щонайменше до 18 липня 2021 року включно.

Йому інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, тобто створення приватної армії, а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 - терористичний акт.

За версією слідства Семенченко, а також так званий "агент НАБУ" Євген Шевченко нібито створили за кордоном ПВК, в яку через охоронну фірму в Україні вербували бійців. Правоохоронці стверджують, що приватна армія налічувала 150 учасників.

Раніше Апеляційний суд Києва залишив Семена Семенченка під вартою без альтернативи застави.

Нагадаємо, наприкінці березня СБУ повідомила, що припинила діяльність незаконного збройного формування, імовірними організаторами слідчі вважають Семена Семенченка та агента НАБУ Євгена Шевченка. Також їм закидають незаконне ввезення до України з Росії військових запчастин.

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