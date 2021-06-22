Семенченко оставили под стражей, он продолжит находиться в СИЗО

Семенченко будет находиться под стражей еще как минимум до 18 июля 2021 года включительно.

Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в создании частной военной компании (ЧВК) бывшего народного депутата Семена Семенченко.

Об этом рассказали в правоохранительных органах, проинформировало РБК-Ураина.

Как сообщила пресс-служба Апелляционного суда Киева, сторона защиты ходатайствовала об освобождении подозреваемого из СИЗО, но судья отказал.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 мая 2021 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения", — заявили в суде.

Семенченко будет находиться под стражей еще как минимум до 18 июля 2021 года включительно.

Ему инкриминируют совершение преступлений по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, то есть создание частной армии, а также по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 — террористический акт.

По версии следствия Семенченко, а также так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ЧВК, в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.

Ранее Апелляционный суд Киева оставил Семена Семенченко под стражей без альтернативы залога.

Напомним, в конце марта СБУ сообщила, что прекратила деятельность незаконного вооруженного формирования, вероятными организаторами следователи считают Семена Семенченко и агента НАБУ Евгения Шевченко. Также им вменяют незаконный ввоз в Украину из России военных запчастей.

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