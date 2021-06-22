Воздушным силам передали отремонтированный истребитель МиГ-29

После испытательных полетов МиГ отбыл к месту дислокации.

Воздушные силы ВСУ получили очередной истребитель МиГ-29МУ1. Капитальный ремонт самолета осуществил Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, входящий в состав "Укроборонпрома".

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

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Самолет получил новую авионику, были капитально отремонтированы двигатели. Кроме того, была проведена замена блока приемника бортовой РЛС. Это позволило повысить ее надежность за счет использования новой элементной базы. Также расширен спектр частот радиостанции под требования ІКАО.

После испытательных полетов МиГ отбыл к месту дислокации.

"ЛГАРЗ" — единственное предприятие в Украине, которое восстанавливает МиГ-29 для Воздушных сил. Истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом ВСУ. Многофункциональность истребителя позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для нанесения ударов.

Напомним, что "Укроборонпром" подписал в ОАЭ соглашения более чем на миллиард долларов.

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