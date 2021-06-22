Повітряним силам передали відремонтований винищувач Міг-29

Після випробувальних польотів МіГ відбув до місця дислокації.

Повітряні сили ЗСУ отримали черговий винищувач МіГ-29МУ1. Капітальний ремонт літака здійснив Львівський державний авіаційно-ремонтний завод, що входить до складу "Укроборонпрому".

Про це інформує пресслужба концерну.

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Літак отримав нову авіоніку, були капітально відремонтовані двигуни. Крім того, було здійснено заміну блока приймача бортової РЛС. Це дало змогу підвищити її надійність за рахунок використання нової елементної бази. Насамкінець розширено спектр частот радіостанції під вимоги ІКАО.

Після випробувальних польотів МіГ відбув до місця дислокації.

"ЛДАРЗ" — єдине підприємство в Україні, яке відновлює МіГ-29 для Повітряних сил. Винищувач МіГ-29 є основним бойовим літаком ЗСУ. Багатофункціональність винищувача дає змогу використовувати його для виконання завдань протиповітряної оборони і для нанесення ударів.

Нагадаємо, що "Укроборонпром" підписав в ОАЕ угоди на понад мільярд доларів.

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