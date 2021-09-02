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Голодающкму Семенченко стало плохо в зале суда

Голодающкму Семенченко стало плохо в зале суда

Фото: Семенченко стало плохо в зале суда, ему вызвали скорую

Екснардепу вызвали скорую.

Бывшему народному депутату Семену Семенченко стало плохо в зале суда.

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Экс-нардепу вызвали скорую.

Напомним:

  • 20 августа Семенченко заявил о начале бессрочной голодовки. Экс-нардеп протестовал против того, что суд отложил на две недели рассмотрение ходатайства об изменении ему меры пресечения.
  • Семену Семенченко инкриминируют совершение преступлений по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, то есть создание частной армии, а также по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 — террористический акт.
  • По версии следствия Семенченко, а также так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ЧВК , в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.
  • Ранее Апелляционный суд Киева оставил Семена Семенченко под стражей без альтернативы залога до 18 июля 2021 года включительно.
  • В конце марта СБУ сообщила, что прекратила деятельность незаконного вооруженного формирования, вероятными организаторами которого следователи считают Семена Семенченко и агента НАБУ Евгения Шевченко. Также им вменяют незаконный ввоз в Украину из России военных запчастей.

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