Голодающкму Семенченко стало плохо в зале суда

Фото: Семенченко стало плохо в зале суда, ему вызвали скорую

Екснардепу вызвали скорую.

Бывшему народному депутату Семену Семенченко стало плохо в зале суда.

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Экс-нардепу вызвали скорую.

Напомним:

20 августа Семенченко заявил о начале бессрочной голодовки . Экс-нардеп протестовал против того, что суд отложил на две недели рассмотрение ходатайства об изменении ему меры пресечения.

. Экс-нардеп протестовал против того, что суд отложил на две недели рассмотрение ходатайства об изменении ему меры пресечения. Семену Семенченко инкриминируют совершение преступлений по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, то есть создание частной армии, а также по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 — террористический акт.

совершение преступлений по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, то есть создание частной армии, а также по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 — террористический акт. По версии следствия Семенченко, а также так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ЧВК , в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.

а также так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко якобы , в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников. Ранее Апелляционный суд Киева оставил Семена Семенченко под стражей без альтернативы залога до 18 июля 2021 года включительно.

без альтернативы залога до 18 июля 2021 года включительно. В конце марта СБУ сообщила, что прекратила деятельность незаконного вооруженного формирования, вероятными организаторами которого следователи считают Семена Семенченко и агента НАБУ Евгения Шевченко. Также им вменяют незаконный ввоз в Украину из России военных запчастей.

Новости Украины: Семену Семенченко изменили меру пресечения

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