Семенченко заявил о начале бессрочной голодовки

Экс-нардеп протестует против того, что суд отложил на две недели рассмотрение ходатайства об изменении ему меры пресечения.
Киевский апелляционный суд перенес на 3 сентября рассмотрение апелляции экс-нардепа Семена Семенченко, подозреваемого в незаконном создании частной военной компании, он заявил о начале бессрочной голодовки.
Об этом в пятницу, 20 августа, сообщается на его странице в Facebook.
"Апелляционный суд снова перенес рассмотрение дела Семена Семенченко, на 3 сентября. Семенченко во время судебного заседания объявил о начале бессрочной голодовки. Посмотрим, кто кого!", — говорится в сообщении.
Отмечается, что причина переноса — Соломенский суд не успел передать документы по делу.
Напомним:
Напомним:
- Семену Семенченко инкриминируют совершение преступлений по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, то есть создание частной армии, а также по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 — террористический акт.
- По версии следствия Семенченко, а также так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ЧВК , в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.
- Ранее Апелляционный суд Киева оставил Семена Семенченко под стражей без альтернативы залога до 18 июля 2021 года включительно.
- В конце марта СБУ сообщила, что прекратила деятельность незаконного вооруженного формирования, вероятными организаторами которого следователи считают Семена Семенченко и агента НАБУ Евгения Шевченко. Также им вменяют незаконный ввоз в Украину из России военных запчастей.