Семенченко заявил о начале бессрочной голодовки

Экс-нардеп протестует против того, что суд отложил на две недели рассмотрение ходатайства об изменении ему меры пресечения.

Киевский апелляционный суд перенес на 3 сентября рассмотрение апелляции экс-нардепа Семена Семенченко, подозреваемого в незаконном создании частной военной компании, он заявил о начале бессрочной голодовки.

Об этом в пятницу, 20 августа, сообщается на его странице в Facebook.

"Апелляционный суд снова перенес рассмотрение дела Семена Семенченко, на 3 сентября. Семенченко во время судебного заседания объявил о начале бессрочной голодовки. Посмотрим, кто кого!", — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина переноса — Соломенский суд не успел передать документы по делу.

Напомним:

Напомним:

Семену Семенченко инкриминируют совершение преступлений по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, то есть создание частной армии, а также по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 — террористический акт.

совершение преступлений по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, то есть создание частной армии, а также по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 — террористический акт. По версии следствия Семенченко, а также так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ЧВК , в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.

а также так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко якобы , в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников. Ранее Апелляционный суд Киева оставил Семена Семенченко под стражей без альтернативы залога до 18 июля 2021 года включительно.

без альтернативы залога до 18 июля 2021 года включительно. В конце марта СБУ сообщила, что прекратила деятельность незаконного вооруженного формирования, вероятными организаторами которого следователи считают Семена Семенченко и агента НАБУ Евгения Шевченко. Также им вменяют незаконный ввоз в Украину из России военных запчастей.

Новости Украины: Семену Семенченко изменили меру пресечения

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