"Семенченко на свободе": защита добилась освобождения экс-нардепа из СИЗО

"Семенченко на свободе": защита добилась освобождения экс-нардепа из СИЗО

Ранее Апелляционный суд Киева оставил Семена Семенченко под стражей без альтернативы залога до 18 июля.

Бывшему нардепу и экс-командиру батальона "Донбасс" Семену Семенченко изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Об этом он сообщил в среду, 14 июля, в соцсети.

"Семен Семенченко на свободе! Маленькая победа в большой войне. Борьба продолжается. Держим кулаки", — написал он в Facebook.

Напомним:

Семену Семенченко инкриминируют совершение преступлений по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, то есть создание частной армии, а также по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 — террористический акт.

совершение преступлений по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, то есть создание частной армии, а также по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 — террористический акт. По версии следствия Семенченко, а также так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ЧВК , в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.

а также так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко якобы , в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников. Ранее Апелляционный суд Киева оставил Семена Семенченко под стражей без альтернативы залога до 18 июля 2021 года включительно.

без альтернативы залога до 18 июля 2021 года включительно. В конце марта СБУ сообщила, что прекратила деятельность незаконного вооруженного формирования, вероятными организаторами которого следователи считают Семена Семенченко и агента НАБУ Евгения Шевченко. Также им вменяют незаконный ввоз в Украину из России военных запчастей.

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