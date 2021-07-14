"Семенченко на свободе": защита добилась освобождения экс-нардепа из СИЗО

Ранее Апелляционный суд Киева оставил Семена Семенченко под стражей без альтернативы залога до 18 июля.
Бывшему нардепу и экс-командиру батальона "Донбасс" Семену Семенченко изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
Об этом он сообщил в среду, 14 июля, в соцсети.
"Семен Семенченко на свободе! Маленькая победа в большой войне. Борьба продолжается. Держим кулаки", — написал он в Facebook.
Напомним:
- Семену Семенченко инкриминируют совершение преступлений по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, то есть создание частной армии, а также по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 — террористический акт.
- По версии следствия Семенченко, а также так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ЧВК , в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.
- Ранее Апелляционный суд Киева оставил Семена Семенченко под стражей без альтернативы залога до 18 июля 2021 года включительно.
- В конце марта СБУ сообщила, что прекратила деятельность незаконного вооруженного формирования, вероятными организаторами которого следователи считают Семена Семенченко и агента НАБУ Евгения Шевченко. Также им вменяют незаконный ввоз в Украину из России военных запчастей.