В центре Одессы обрушилась часть фасада памятника архитектуры (видео)

Поврежденные крыльцо магазина, водосточная труба, а также оборванные провода.

Сегодня утром — на Соборной площади — произошел обвал камней и досок с крыши старинного здания.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный деятель Демьян Ганул.

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К счастью, никто не пострадал. Строительные обломки засыпали весь тротуар.

На тротуаре можно заметить огромные балки и камни. При падении они повредили крыльцо магазина, водосточную трубу, а также оборвали провода, пишет od.vgorode.ua.

Дом купца Феликса Рокко был построен в первой половине XIX века. В 1870-х годах был достроен третий этаж.

До 1917 года этим домом владела Жозефина Рокко. В конце XIX века здесь находилась Вторая прогимназия, а в начале ХХ века устроилась контора телефонов Белля, которая занималась телефонной связью со всеми абонентами Одессы и окрестностей, а также между Одессой и Николаевом.

Над воротами сохранилась старинная решетка, по обе стороны от ворот столбы, которые защищали стены от повреждения осями телег, при въезде во двор.

В центре Одессы обвалился фасад: заваленный тротуар и оборванные провода (видео)

Напомним, в Одессе на тротуар упал кусок стены. В то время по улице шли двое пешеходов, одному из которых кусок упал едва ли не на голову.

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