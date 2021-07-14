71-летнего Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом

Актер уверяет, что чувствует себя хорошо.

Известный российский актер Михаил Боярский попал в больницу с коронавирусом.

71-летняя звезда фильма "Три мушкетера" был госпитализирован три дня назад в Боткинскую больницу в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, уже седьмой день, как у Боярского COVID-19. Сам же актер уверяет, что чувствует себя нормально.

Отметим, что в феврале этого года Михаил Боярский оказался в больнице с высокой температурой и симптомами ОРВИ. У артиста подозревали пневмонию, но экспресс-тест показал отрицательный результат на коронавирус. Говорят, что в начале этого года Боярскому была проведена вакцинация от коронавирусной инфекции.

Напомним, что в начале 2018 Михаил Боярский попал в список доверенных лиц президента РФ Владимира Путина и является персоной нон-грата в Украине. Актер в свое время выступил за аннексию Крыма.

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