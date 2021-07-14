НБУ упростил правила покупки валюты: что изменилось

Наличные в долларах и евро можно приобрести за безналичную гривну.

Украицам позволили при покупке иностранной валюты рассчитываться банковской картой.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Наличные в долларах и евро можно приобрести за безналичную гривню: соответствующее постановление накануне принял Нацбанк. Документ также позволяет физлицам осуществлять операции и в обратном направлении: покупать гривны за наличную валюту и получать их сразу на карту, а не на руки.

Постановление НБУ позволяет осуществлять обмен валют через банкоматы и терминалы.

К слову, в прошлом году украинцы продали банкам наличной валюты почти на 16 млрд долларов, а купили — почти 15 млрд.

Как сообщалось, с 27 апреля, начали действовать новые правила Национального банка о полном предоставлении информации в документах между клиентом и финучреждением. Речь идет о сделках на кредит, депозит, открытие и ведение текущих счетов. В частности, запрещено использовать мелкий шрифт. Кроме того, в договорах должны быть четко прописаны все даты: возвращение вклада, срок погашения кредита и тому подобное.

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