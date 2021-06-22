Курс валют: эксперт рассказал, когда может ослабнуть гривна и каким будет доллар до конца года

Нацбанк пытается сдержать курс гривни от чрезмерного укрепления.

Курсовой скачок. Фактически за последние две недели евро подешевел на одну гривну, доллар тоже просел.

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Но время ли сейчас покупать валюту, об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Так, за последние две недели курс евро снизился более чем одну гривну. Сейчас его можно купить за 32,40. Подобная тенденция и касательно доллара, который уже прошел психологическую отметку.

Экономисты объясняют это тем, что нет спроса на валюту внутри страны. Одна из причин, это то, что до сих пор закрыты границы в большинство стран, и немного валюты тратится на отдых, она просто не вывозится из Украины. С одной стороны это хорошо — что курс доллара и евро падает, потому что можно дешевле купить. Но это имеет и негативную сторону.

"Если мы говорим о долгосрочной перспективе, то почему это для людей плохо? Те предприятия, где они работают, становятся менее конкурентными. Должны уменьшать производство. Соответственно теряются рабочие места и доходы этих людей", — объясняет экономический эксперт Борис Кушнирук.

Ну и вопросы, которые интересуют большинство из нас. Какую валюту покупать и когда это лучше делать?

Эксперты дают совет держать деньги в двух валютах одновременно — в долларах и евро. А вот когда курс будет выгоднее — эксперт Борис Кушнирук дает вот такой прогноз.

"Я убежден, что через неделю-полторы, июль и по крайней мере две трети августа с большой вероятностью гривна будет укрепляться. В сентябре мы увидим один этап ослабления гривны по отношению к доллару. Декабрь — доллар снова начнет расти в цене", — прогнозирует эксперт.

Курсовой скачок: стоит ли сейчас покупать валюту

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