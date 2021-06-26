Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 26 июня

В Украине 26 июня количество больных коронавирусом выросло более чем на 700.
В Украине по состоянию на утро 26 июня зафиксировано 756 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 35 человек, еще 1835 человек выздоровели. За сутки осуществлено 45 863 тестов (в частности, методом ПЦР — 21715, методом ИФА — 8808).
Об этом сообщили в пресс-служба Минздрава Украины.
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Среди новых больных коронавирусом, в частности, 29 детей и 12 медработников. Всего за все время пандемии в Украине заболело COVID-19 уже 2 233 546 человек. С начала пандемии выздоровело — 2 161 972 человека; умерло от последствий коронавируса — 52 269.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 205 случаев;
- Винницкая область — 15 случаев;
- Волынская область — 17 случаев;
- Днепропетровская область — 24 случая;
- Донецкая область — 23 случая;
- Житомирская область — 19 случаев;
- Закарпатская область — 2 случая;
- Запорожская область — 32 случая;
- Ивано-Франковская область — 8 случаев;
- Киевская область — 54 случая;
- Кировоградская область — 7 случаев;
- Луганская область — 6 случаев;
- Львовская область — 33 случая;
- Николаевская область — 26 случаев;
- Одесская область — 32 случая;
- Полтавская область — 31 случай;
- Ровенская область — 26 случаев;
- Сумская область — 40 случаев;
- Тернопольская область — 12 случаев;
- Харьковская область — 44 случая;
- Херсонская область — 25 случаев;
- Хмельницкая область — 22 случая;
- Черкасская область — 29 случаев;
- Черновицкая область — 16 случаев;
- Черниговская область — 8 случаев.
Напомним, днем ранее, 25 июня, сообщалось о 876 новых случаях COVID-19.Умерли 53 человека, выздоровели 2405 пациентов.
Ранее Ольга Голубовская сообщала, что новая волна коронавируса в Украине может начаться еще до осени.
Как сообщалось, в НАН вызывает беспокойство быстрое распространение так называемого индийского штамма "Дельта" в европейских странах. В случае попадания в Украину, эта мутация коронавируса может распространиться регионами быстрее, чем у западных соседей, и иметь более тяжелые последствия.