Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 26 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 26 июня

В Украине 26 июня количество больных коронавирусом выросло более чем на 700.

В Украине по состоянию на утро 26 июня зафиксировано 756 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 35 человек, еще 1835 человек выздоровели. За сутки осуществлено 45 863 тестов (в частности, методом ПЦР — 21715, методом ИФА — 8808).

Об этом сообщили в пресс-служба Минздрава Украины.

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Среди новых больных коронавирусом, в частности, 29 детей и 12 медработников. Всего за все время пандемии в Украине заболело COVID-19 уже 2 233 546 человек. С начала пандемии выздоровело — 2 161 972 человека; умерло от последствий коронавируса — 52 269.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 205 случаев;

Винницкая область — 15 случаев;

Волынская область — 17 случаев;

Днепропетровская область — 24 случая;

Донецкая область — 23 случая;

Житомирская область — 19 случаев;

Закарпатская область — 2 случая;

Запорожская область — 32 случая;

Ивано-Франковская область — 8 случаев;

Киевская область — 54 случая;

Кировоградская область — 7 случаев;

Луганская область — 6 случаев;

Львовская область — 33 случая;

Николаевская область — 26 случаев;

Одесская область — 32 случая;

Полтавская область — 31 случай;

Ровенская область — 26 случаев;

Сумская область — 40 случаев;

Тернопольская область — 12 случаев;

Харьковская область — 44 случая;

Херсонская область — 25 случаев;

Хмельницкая область — 22 случая;

Черкасская область — 29 случаев;

Черновицкая область — 16 случаев;

Черниговская область — 8 случаев.

Напомним, днем ранее, 25 июня, сообщалось о 876 новых случаях COVID-19.Умерли 53 человека, выздоровели 2405 пациентов.

Ранее Ольга Голубовская сообщала, что новая волна коронавируса в Украине может начаться еще до осени.

Как сообщалось, в НАН вызывает беспокойство быстрое распространение так называемого индийского штамма "Дельта" в европейских странах. В случае попадания в Украину, эта мутация коронавируса может распространиться регионами быстрее, чем у западных соседей, и иметь более тяжелые последствия.

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