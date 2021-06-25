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Ученые рассказали, какой овощ снижает риск инсульта

Ученые рассказали, какой овощ снижает риск инсульта

Pexels

Этот овощ богат на антиоксидант ликопин.

Ученые заявили, что томаты способны снизить риск инсульта. Ученые проанализировали здоровье более 1000 финских мужчин, наблюдение в среднем продолжалось 12 лет. За этот период около 70 мужчин столкнулись с инсультом.

Об этом пишет American Academy of Neurology Journals.

У тех, кто потреблял больше томатов, риск инсульта снизился на 55%. Сравнение проводилось с теми, кто не употреблял овощи. Для инсульта, связанного с тромбами, снижение риска составило 59%.

Специалисты отмечают, что помидоры богаты на антиоксидант ликопин. Его высокий уровень в крови защищает от инсульта. Ученые обнаружили, что из 259 мужчин с высоким уровнем ликопина только у 11 случился инсульт.

Напомним, ученые рассказали, какие фрукты и овощи способствуют улучшению сна. Если у вас периодически возникают проблемы со сном, не стоит сразу бежать в аптеку за снотворным.

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