Ученые рассказали, какой овощ снижает риск инсульта

Этот овощ богат на антиоксидант ликопин.

Ученые заявили, что томаты способны снизить риск инсульта. Ученые проанализировали здоровье более 1000 финских мужчин, наблюдение в среднем продолжалось 12 лет. За этот период около 70 мужчин столкнулись с инсультом.

Об этом пишет American Academy of Neurology Journals.

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У тех, кто потреблял больше томатов, риск инсульта снизился на 55%. Сравнение проводилось с теми, кто не употреблял овощи. Для инсульта, связанного с тромбами, снижение риска составило 59%.

Специалисты отмечают, что помидоры богаты на антиоксидант ликопин. Его высокий уровень в крови защищает от инсульта. Ученые обнаружили, что из 259 мужчин с высоким уровнем ликопина только у 11 случился инсульт.

Напомним, ученые рассказали, какие фрукты и овощи способствуют улучшению сна. Если у вас периодически возникают проблемы со сном, не стоит сразу бежать в аптеку за снотворным.

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