Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 26 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 26 червня

В Україні 26 червня кількість хворих на коронавірус зросла на понад 700.

В Україні станом на ранок 26 червня зафіксовано 756 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 35 людей, ще 1 835 осіб одужали. За добу здійснено45 863 тестувань (зокрема, методом ПЛР – 21 715, методом ІФА – 8 808).

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

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Серед нових хворих на коронавірус, зокрема, 29 дітей і 12 медпрацівників. Загалом за увесь час пандемії в Україні захворіло на COVID-19 вже 2 233 546 осіб. Від початку пандемії одужало – 2 161 972 особи; померло від наслідків коронавірусу – 52 269.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 205 випадків;

Вінницька область – 15 випадків;

Волинська область – 17 випадків;

Дніпропетровська область – 24 випадки;

Донецька область – 23 випадки;

Житомирська область – 19 випадків;

Закарпатська область – 2 випадки;

Запорізька область – 32 випадки;

Івано-Франківська область – 8 випадків;

Київська область – 54 випадки;

Кіровоградська область – 7 випадків;

Луганська область – 6 випадків;

Львівська область – 33 випадки;

Миколаївська область – 26 випадків;

Одеська область – 32 випадки;

Полтавська область – 31 випадок;

Рівненська область – 26 випадків;

Сумська область – 40 випадків;

Тернопільська область – 12 випадків;

Харківська область – 44 випадки;

Херсонська область – 25 випадків;

Хмельницька область – 22 випадки;

Черкаська область – 29 випадків;

Чернівецька область – 16 випадків;

Чернігівська область – 8 випадків.

Нагадаємо, днем раніше, 25 червня, повідомлялося про 876 нових випадків COVID-19. Померли 53 людини, одужали 2 405 пацієнтів.

Раніше Ольга Голубовська повідомляла, що нова хвиля коронавірусу в Україні може розпочатися ще до осені.

Як повідомлялося, у НАН викликає занепокоєння швидке поширення так званого індійського штаму "Дельта" в європейських країнах. У разі його потрапляння до України, ця мутація коронавірусу може розповсюдитися регіонами швидше, аніж у західних сусідів, та мати тяжчі наслідки.

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