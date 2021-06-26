Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 26 червня

В Україні 26 червня кількість хворих на коронавірус зросла на понад 700.
В Україні станом на ранок 26 червня зафіксовано 756 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 35 людей, ще 1 835 осіб одужали. За добу здійснено45 863 тестувань (зокрема, методом ПЛР – 21 715, методом ІФА – 8 808).
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
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Серед нових хворих на коронавірус, зокрема, 29 дітей і 12 медпрацівників. Загалом за увесь час пандемії в Україні захворіло на COVID-19 вже 2 233 546 осіб. Від початку пандемії одужало – 2 161 972 особи; померло від наслідків коронавірусу – 52 269.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 205 випадків;
- Вінницька область – 15 випадків;
- Волинська область – 17 випадків;
- Дніпропетровська область – 24 випадки;
- Донецька область – 23 випадки;
- Житомирська область – 19 випадків;
- Закарпатська область – 2 випадки;
- Запорізька область – 32 випадки;
- Івано-Франківська область – 8 випадків;
- Київська область – 54 випадки;
- Кіровоградська область – 7 випадків;
- Луганська область – 6 випадків;
- Львівська область – 33 випадки;
- Миколаївська область – 26 випадків;
- Одеська область – 32 випадки;
- Полтавська область – 31 випадок;
- Рівненська область – 26 випадків;
- Сумська область – 40 випадків;
- Тернопільська область – 12 випадків;
- Харківська область – 44 випадки;
- Херсонська область – 25 випадків;
- Хмельницька область – 22 випадки;
- Черкаська область – 29 випадків;
- Чернівецька область – 16 випадків;
- Чернігівська область – 8 випадків.
Нагадаємо, днем раніше, 25 червня, повідомлялося про 876 нових випадків COVID-19. Померли 53 людини, одужали 2 405 пацієнтів.
Раніше Ольга Голубовська повідомляла, що нова хвиля коронавірусу в Україні може розпочатися ще до осені.
Як повідомлялося, у НАН викликає занепокоєння швидке поширення так званого індійського штаму "Дельта" в європейських країнах. У разі його потрапляння до України, ця мутація коронавірусу може розповсюдитися регіонами швидше, аніж у західних сусідів, та мати тяжчі наслідки.