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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 26 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 26 червня

УНІАН

В Україні 26 червня кількість хворих на коронавірус зросла на понад 700.

В Україні станом на ранок 26 червня зафіксовано 756 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 35 людей, ще 1 835 осіб одужали.  За добу здійснено45 863 тестувань (зокрема, методом ПЛР – 21 715, методом ІФА – 8 808).

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

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Серед нових хворих на коронавірус, зокрема, 29 дітей і 12 медпрацівників. Загалом за увесь час пандемії в Україні захворіло на COVID-19 вже 2 233 546 осіб. Від початку пандемії одужало – 2 161 972 особи; померло від наслідків коронавірусу – 52 269.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях. 

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 205 випадків;
  • Вінницька область – 15 випадків;
  • Волинська область – 17 випадків;
  • Дніпропетровська область – 24 випадки;
  • Донецька область – 23 випадки;
  • Житомирська область – 19 випадків;
  • Закарпатська область – 2 випадки;
  • Запорізька область – 32 випадки;
  • Івано-Франківська область – 8 випадків;
  • Київська область – 54 випадки;
  • Кіровоградська область – 7 випадків;
  • Луганська область – 6 випадків;
  • Львівська область – 33 випадки;
  • Миколаївська область – 26 випадків;
  • Одеська область – 32 випадки;
  • Полтавська область – 31 випадок;
  • Рівненська область – 26 випадків;
  • Сумська область – 40 випадків;
  • Тернопільська область – 12 випадків;
  • Харківська область – 44 випадки;
  • Херсонська область – 25 випадків;
  • Хмельницька область – 22 випадки;
  • Черкаська область – 29 випадків;
  • Чернівецька область – 16 випадків;
  • Чернігівська область – 8 випадків. 

Нагадаємо, днем раніше, 25 червня, повідомлялося про 876 нових випадків COVID-19. Померли 53 людини, одужали 2 405 пацієнтів. 

Раніше Ольга Голубовська повідомляла, що нова хвиля коронавірусу в Україні може розпочатися ще до осені.

Як повідомлялося, у НАН викликає занепокоєння швидке поширення так званого індійського штаму "Дельта" в європейських країнах. У разі його потрапляння до України, ця мутація коронавірусу може розповсюдитися регіонами швидше, аніж у західних сусідів, та мати тяжчі наслідки.

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