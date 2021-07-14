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Пятеро детей утонули за сутки в Украине: как предотвратить трагедию

Пятеро детей утонули за сутки в Украине: как предотвратить трагедию

ГСЧС в Житомирской области

Спасатели обнародовали правила безопасного поведения на отдыхе возле воды.

В Украине стремительно выросло количество погибших на воде. Только за минувшие сутки на водоемах Украины утонуло 5 детей.

Об этом сегодня, 14 июля, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Спасатели просят родителей следить за досугом ребенка и обнародовали правила безопасного поведения на отдыхе возле водоема:

  • объясняйте детям об опасности водной стихии;
  • всегда назначайте ответственного взрослого, который будет присматривать за детьми возле воды;
  • не теряйте бдительность, отвлекаясь на любую другую деятельность (чтение, игры, разговоры по телефону и т.п.);
  • не употребляйте алкогольные напитки во время отдыха с детьми возле бассейнов и водоемов;
  • если малолетний ребенок хочет поплавать, его всегда должен сопровождать взрослый;
  • научитесь оказывать домедицинскую помощь;
  • надевайте на малыша спасательные жилеты, в частности, во время прогулок на лодках, во время игр в воде и тому подобное;
  • не позволяйте детям долго находиться под водой, задержав дыхание;
  • купаться можно только в специально отведенных местах;
  • детям, которые не умеют плавать, запрещено заходить глубже, чем по пояс, в воду
  • не используйте для плавания не предназначенные для этого средства и будьте очень осторожны с надувными матрасами.
© ГСЧС Украины
ГСЧС Украины

Напомним, 12 июля в реке Быстрица Солотвинская в Ивано-Франковске утонула 12-летняя девочка. После трех смертей за несколько дней в этом водоеме запретили купаться.

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