Пятеро детей утонули за сутки в Украине: как предотвратить трагедию

Спасатели обнародовали правила безопасного поведения на отдыхе возле воды.
В Украине стремительно выросло количество погибших на воде. Только за минувшие сутки на водоемах Украины утонуло 5 детей.
Об этом сегодня, 14 июля, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
Спасатели просят родителей следить за досугом ребенка и обнародовали правила безопасного поведения на отдыхе возле водоема:
- объясняйте детям об опасности водной стихии;
- всегда назначайте ответственного взрослого, который будет присматривать за детьми возле воды;
- не теряйте бдительность, отвлекаясь на любую другую деятельность (чтение, игры, разговоры по телефону и т.п.);
- не употребляйте алкогольные напитки во время отдыха с детьми возле бассейнов и водоемов;
- если малолетний ребенок хочет поплавать, его всегда должен сопровождать взрослый;
- научитесь оказывать домедицинскую помощь;
- надевайте на малыша спасательные жилеты, в частности, во время прогулок на лодках, во время игр в воде и тому подобное;
- не позволяйте детям долго находиться под водой, задержав дыхание;
- купаться можно только в специально отведенных местах;
- детям, которые не умеют плавать, запрещено заходить глубже, чем по пояс, в воду
- не используйте для плавания не предназначенные для этого средства и будьте очень осторожны с надувными матрасами.
Напомним, 12 июля в реке Быстрица Солотвинская в Ивано-Франковске утонула 12-летняя девочка. После трех смертей за несколько дней в этом водоеме запретили купаться.