Пятеро детей утонули за сутки в Украине: как предотвратить трагедию

Пятеро детей утонули за сутки в Украине: как предотвратить трагедию

Спасатели обнародовали правила безопасного поведения на отдыхе возле воды.

В Украине стремительно выросло количество погибших на воде. Только за минувшие сутки на водоемах Украины утонуло 5 детей.

Об этом сегодня, 14 июля, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Спасатели просят родителей следить за досугом ребенка и обнародовали правила безопасного поведения на отдыхе возле водоема:

объясняйте детям об опасности водной стихии;

водной стихии; всегда назначайте ответственного взрослого, который будет присматривать за детьми возле воды;

который будет присматривать за детьми возле воды; не теряйте бдительность, отвлекаясь на любую другую деятельность (чтение, игры, разговоры по телефону и т.п.);

отвлекаясь на любую другую деятельность (чтение, игры, разговоры по телефону и т.п.); не употребляйте алкогольные напитки во время отдыха с детьми возле бассейнов и водоемов;

во время отдыха с детьми возле бассейнов и водоемов; если малолетний ребенок хочет поплавать, его всегда должен сопровождать взрослый;

научитесь оказывать домедицинскую помощь;

надевайте на малыша спасательные жилеты, в частности, во время прогулок на лодках, во время игр в воде и тому подобное;

в частности, во время прогулок на лодках, во время игр в воде и тому подобное; не позволяйте детям долго находиться под водой, задержав дыхание;

задержав дыхание; купаться можно только в специально отведенных местах;

детям, которые не умеют плавать, запрещено заходить глубже, чем по пояс, в воду

не используйте для плавания не предназначенные для этого средства и будьте очень осторожны с надувными матрасами.

ГСЧС Украины

Напомним, 12 июля в реке Быстрица Солотвинская в Ивано-Франковске утонула 12-летняя девочка. После трех смертей за несколько дней в этом водоеме запретили купаться.

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