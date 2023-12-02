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В Сумской области раздалось 20 взрывов

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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В Сумской области раздалось 20 взрывов

Архивное фото. Враг продолжает обстреливать Сумщину / Фото: Сумская ОВА

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21:00 1 декабря 2023 года.

В течение дня россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

Зафиксировано 20 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская, Белопольская и Середино-Будская громады.

  • Середино-будская громада: враг бил из минометов (4 взрыва).
  • Краснопольская громада: совершен минометный обстрел (9 взрывов).
  • Белопольская громада: зафиксировано 2 взрыва из артиллерии и 5 взрывов из минометов.

Напомним, что в нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу: в пригороде Днепра раздались взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
176
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